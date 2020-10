Glassplitter in Ferinject 50 mg Eisen/ml

Vifor Pharma schätzt, dass der Glassplitter möglicherweise im Produktionsprozess eingetragen worden ist. Der Glassplitter in einer Größe von 2 cm x 1 cm wurde in einem Vial von Ferinject Eisen 50 mg/ ml entdeckt. Aufgrund seiner Größe könne er keine Injektionsnadel passieren und somit auch nicht dem Patienten verabreicht werden, teilt der Hersteller in einer Mitteilung über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) mit. Allerdings sei die Anwesenheit von Glassplittern in der dunklen Ferinject Lösung nur schwer sichtbar.