Was wurde eigentlich aus Ranitidin?

Das Schicksal von Ranitidin schien im April dieses Jahres eigentlich schon beschieden. Die europäische Arzneimittelagentur EMA empfahl damals die vorsorgliche Aussetzung der Zulassung von Ranitidin. „Vorsorglich“, weil die EMA auch Bedingungen empfahl, unter denen die Aussetzung der Zulassung der Ranitidin-Präparate rückgängig gemacht werden könnte: Auflagen für Unternehmen, wie mehr Daten zur Verfügung zu stellen, könnten in Zukunft also für ein Comeback von Ranitidin sorgen. Und doch, obwohl Ranitidin schon zuvor – aufgrund der Nitrosaminverunreinigung NDMA – mehr oder weniger schlagartig vom Markt verschwunden war, vermisste es in Deutschland offenbar niemand sonderlich. Interessant ist aber, dass zumindest ein Ranitidin-Hersteller sich dann doch nicht so leichten Herzens von Ranitidin verabschieden konnte und die EMA um eine erneute Begutachtung des Falls bat.