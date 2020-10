Wie geht es weiter mit den Hilfsmitteln?

Kontaktreduzierung bleibt auch weiterhin das oberste Gebot: „Angesichts der erforderlichen Kontaktreduzierung sollten persönliche Kontakte zwischen Versicherten und Leistungserbringern vermieden werden. Hilfsmittel können daher auch per Versand an die Versicherten abgegeben werden, sofern ein persönlicher Kontakt zum Beispiel zur Anpassung des Hilfsmittels nicht zwingend erforderlich ist“, liest man in den „Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur Sicherung der Hilfsmittelversorgung während der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“. Auch Beratungen oder Hinweise zur Einweisung in den Gebrauch der Hilfsmittel können laut GKV-SV weiter telefonisch, per E-Mail, per Verweis auf Videoeinweisungen oder durch digitale Medien erfolgen. Voraussetzung ist, dass dies aufgrund der Art des Hilfsmittels vertretbar ist, einschränkend verweist der GKV-SV auf„lebenserhaltende Systeme“, die unbedingt vor Ort erläutert und eingestellt werden müssten.