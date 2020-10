Seit Donnerstag informiert sie nun in einer weiteren „Drug Safety Mail“ über das Risiko der kutanen Amyloidose an der Injektionsstelle und bezieht sich dabei auf Empfehlungen der Britische Arzneimittelbehörde (MHRA). Demnach sollte die kutane Amyloidose differenzialdiagnostisch erwogen werden, wenn Patienten subkutane Knoten entwickeln. Damit diese – aber auch andere Hautreaktionen (insbesondere Lipohypertrophie) – gar nicht erst entstehen, sollten Patienten daran erinnert werden, die Injektionsstelle regelmäßig zu wechseln. „Dies sollte jedoch nicht wahllos getan werden, da unterschiedliche Körperstellen verschiedene Resorptionsgeschwindigkeiten aufweisen können. Empfohlen wird deshalb nach Plan vorzugehen und jedes Mal mindestens 1 bis 2 cm Abstand zur letzten Einstichstelle zu halten“, hieß es dazu in der DAZ 25/2015.