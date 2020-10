Das „Morgen-ist-auch-noch-ein-Tag“-Syndrom

In den meisten Fällen liegt der Grund des Aufschiebens im Unbewussten: Es ist ein Warnsignal vor vermeintlich nicht zu bewältigenden Aufgaben und Gefahren. Doch was vor Urzeiten sinnvoll war, blockiert heute das Tun auf unkonstruktive Art und Weise. Was also tun, wenn das Aufschieben lästiger Tätigkeiten zum Programm wird?

So zahlreich wie die Gründe des Aufschiebens sind auch die Lösungsansätze. Um in die Produktivität zu kommen, gilt es die Ursache des Aufschiebens zu ergründen.