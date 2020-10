Wie der Wandel zur nachhaltigen Apotheke gelingt

Einen interessanten Stellhebel bietet auch Ihr Personal: Beispielsweise können Sie Ihren Mitarbeitern ein (Elektro-)Fahrrad überlassen und sie so dazu animieren, nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit zu kommen. Erfolgt das Ganze zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, bleibt es steuer- und sozialversicherungsfrei. Das Schöne daran: Mit solchen Gehaltsextras schützen Sie nicht nur das Klima, sondern können auch die Mitarbeitermotivation steigern. Und last, but not least: Sie selbst sparen – gegenüber einer Bruttogehaltserhöhung um den entsprechenden Betrag – sogar noch Kosten ein.



Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, dann werfen Sie doch mal einen Blick in den aktuellen AWA. Denn hier dreht sich alles rund um die Themen Umweltschutz im engeren und Nachhaltigkeit im weiteren Sinne. Zudem drucken wir ab dieser Ausgabe grundsätzlich klimaneutral.