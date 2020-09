Eigene Maskenproduktion macht unabhängig von internationalen Lieferketten

Besonders zu Beginn der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass es trotz umsichtigem, vorausschauendem Management zu Engpässen bei Schutzmasken kommen könne, erklärt Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik Köln. „Die Lieferungen für das Universitätsklinikum hingen zum Beispiel an Grenzen fest und wurden teilweise sogar beschlagnahmt.“ Solche Situationen sollen in Zukunft unbedingt vermieden werden, heißt es weiter in der Pressemeldung.