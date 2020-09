Becker: Impfungen sind sicher und schützen auch andere

Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbands, hat nicht viel Verständnis für die wenig ausgeprägte Impfbereitschaft: „Dabei ist die Impfung sicher und gut verträglich“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich, sondern auch andere vor Ansteckung.“

Für die beginnende Impfsaison seien mit 26 Millionen Impfdosen deutlich mehr verfügbar als in den Vorjahren verbraucht wurden, so die ABDA weiter. Demnach wurden nach einer Analyse des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) im vergangenen Jahr rund 14 Millionen Impfdosen für gesetzlich versicherte Patienten verbraucht, im Jahr 2018 sogar nur 13,4 Millionen. Ob die Grippeimpfstoffe mit 26 Millionen in diesem Jahr jedoch reichen, lässt sich nicht sagen. Trotz der recht pessimistischen ABDA-Umfrage aus dem August, scheint die Nachfrage nach Grippeimpfungen sehr hoch. Auch die STIKO erneuerte aus diesem Grund jüngst ihre geltende Impfempfehlung, dass sich nicht jeder Bürger gegen Grippe impfen lassen solle.

Wegen der Corona-Pandemie raten Experten in diesem Jahr besonders zur Grippeimpfung, um eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. In der ausgesprochen heftigen Saison 2017/18 starben nach RKI-Angaben in Deutschland etwa 25.000 Menschen an einer Influenza.

Im Rahmen von Modellprojekten dürfen bestimmte Apotheken in einigen Regionen Deutschlands nach medizinischer Schulung ab diesem Herbst selbst gegen Grippe impfen. So sollen auch die Menschen erreicht werden, die nicht zum Arzt gehen wollen oder können.