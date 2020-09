Was gibt es Neues zu Favipiravir?

Japan: Hoffnung auf Zulassung im Mai nicht erfüllt

So weit sind die Japaner, wo es eigentlich herkommt, noch nicht. Ende Februar hatten japanische Forscher mit der Verabreichung von Favipiravir an Corona-Patienten begonnen. Im April kündigte die Regierung an, den Lagerbestand des Landes auf genügend Dosen für zwei Millionen Menschen zu verdreifachen. Favipiravir sollte für klinische Studien in 43 Länder geliefert werden. Der ehemalige Ministerpräsident Shinzo Abe hatte die Hoffnung geäußert, dass das Medikament im Mai genehmigt werden könnte, aber der Zwischenbericht einer japanischen Universität, der Mitte Mai veröffentlicht wurde, soll keine klare Wirksamkeit von Avigan gegen COVID-19 erbracht haben.