Merck-Chef Oschmann tritt 2021 ab - Pharmachefin Garijo übernimmt

Oschmann habe den Wandel von Merck hin zu einem „führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen maßgeblich gestaltet“, sagte Johannes Baillou, Vorsitzender des Gesellschafterrates der E. Merck KG. So stemmte Merck unter Oschmann mehrere Zukäufe, darunter die Milliardenübernahme des US-Halbleiterzulieferer Versum, um sich stärker auf Kunden aus der Elektrobranche auszurichten.



Darüber hinaus berief Merck zwei weitere Manager in die Geschäftsleitung. Peter Guenter übernimmt zu Jahresbeginn die Verantwortung für die Pharmasparte. Der Belgier ist seit 2017 Vorstandschef des Pharmakonzerns Almirall in Barcelona. Das Laborgeschäft soll ferner Matthias Heinzel leiten, der im April 2021 in die Geschäftsleitung eintritt und vom US-Konzern DuPont kommt.