Douglas: Sorgen um Zuweisungsverbot, Makelverbot und Trennung der Heilberufler

Dr. Morton Douglas sprach beim heutigen ApothekenRechtTag im Rahmen der Interpharm online über die in den nächsten Jahren vermutlich größte Veränderung in den Apotheken – die Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) und des E-Rezeptes. Die bisherigen Regeln für die Telematik betrachtet der Rechtanwalt erst als „rudimentär“. Doch die Problemfelder, an denen noch gearbeitet werden müsse, seien erkennbar. Jüngst sei bereits kritisiert worden, dass das Patientendatenschutzgesetz (PDSG) „auf Kollisionskurs zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)“ gehe. Denn die Datenschützer würden von Anfang an einen dokumentengenauen Zugriff für alle fordern. Anderenfalls verstoße dies gegen die DSGVO. Demnach sei auch das Authentifizierungsverfahren für die elektronische Patientenakte nicht mit den EU-Vorgaben vereinbar. Nach Einschätzung von Douglas könne dies die Entwicklung der TI noch verzögern.