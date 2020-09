Wettbewerbszentrale geht gegen Desinfektionsmittel-Hersteller vor

In elf Fällen beanstandete die Wettbewerbszentrale die Werbeaussagen im Internet oder die Etiketten, informiert sie in einer Pressemitteilung vom gestrigen Mittwoch. In sechs Fällen führte das Einschreiten demnach zur Umstellung der Werbung, in zwei Fällen wurde eine Unterlassungsklage eingereicht und in drei weiteren Fällen läuft noch der Austausch mit den Unternehmen.

Für die Produktgruppe der Desinfektionsmittel gilt die Biozidverordnung, die sowohl für die Etiketten als auch die Werbung vorschreibt, mit welchen Aussagen nicht geworben werden darf. „So heißt es etwa in Artikel 69 der Verordnung, dass das Etikett hinsichtlich der Risiken des Produkts für die Gesundheit von Mensch und Tier nicht irreführend sein dürfe“, schreibt die Wettbewerbszentrale. Angaben wie „Biozidprodukt mit niedrigem Risikopotential“, „ungiftig“, „unschädlich“, „natürlich“, „umweltfreundlich“, „tierfreundlich“ oder ähnliche Hinweise sind gemäß Verordnung tabu. Vergleichbares gilt für die Werbung für solche Erzeugnisse. „Damit trägt der Gesetzgeber der Tatsache Rechnung, dass es sich bei Bioziden um Produkte handelt, die Schädlinge abtöten, damit aber auch negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können. Die Produkte sollen deshalb in der Werbung nicht verharmlost werden“, betont die Wettbewerbszentrale.

Aussagen mit Umweltbezug

Aussagen wie „bio“, „ökologisches Universal-Breitbanddesinfektionsmittel“, „es wirkt ganz natürlich“ und ähnliche umweltbezogene Hinweise wollten die Wettbewerbshüter nicht gelten lassen. Aber auch Aussagen wie „hautfreundlich“ seien irreführend bei Produkten, die Schädlinge abtöten sollen. „In einem Fall wurde sogar geworben mit der Angabe auf dem Produkt ‚für Babys und Kleinkinder geeignet‘ mit der Abbildung eines Schnullers“, moniert die Institution. „In einigen Fällen argumentierten die Unternehmen, dass Aussagen wie ‚augen-, haut- und schleimhautfreundlich‘ weder zu den ausdrücklich verbotenen Aussagen gehörten noch zu den genannten ‚ähnlichen‘ Hinweisen. Die Frage wird die Wettbewerbszentrale gerichtlich klären lassen, um Rechtssicherheit für die Branche herbeizuführen.“