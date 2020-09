Ullmann: Wer Apotheken stärken will, muss die echten Probleme angehen

Ullmann bezweifelt, ob der Versandhandel aus dem Ausland wirklich das größte Problem für die Vor-Ort-Apotheken ist – wenngleich auch er faire Wettbewerbsbedingungen einfordert. Nach Gesprächen mit Apothekern habe er den Eindruck, die echten Probleme liegen woanders. Etwa darin, zunehmend für Hochpreiser in Vorleistung gehen zu müssen. Das könne dazu führen, dass manche Apotheken diese besonders teuren Arzneimittel gar nicht mehr abgeben – was natürlich keinesfalls gut fürs Geschäft ist. Einen fertigen Lösungsvorschlag hat Ullmann allerdings noch nicht parat.

Was die nunmehr im VOASG angedachte Verstetigung der Botendienstvergütung betrifft, so findet Ullmann diese Idee per se gut – allerdings pocht er auf eine Evaluierung, und das nicht nur unter Pandemie-Bedingungen. Man müsse schauen, welche Honorierung sich als angemessen erweist.

Ullmanns vorläufiges Fazit zum VOASG: „Wenn wir wirklich von einer Stärkung der Vor-Ort-Apotheken sprechen wollen, dann müssen wir die richtigen Probleme angehen und sie nachhaltig lösen. So wie es der Gesetzentwurf jetzt vorsieht, geht das nicht.“