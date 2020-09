Scholz geht auf Konfrontationskurs

Mit der Kassennachschau und der Bonpflicht sind bereits wesentliche Teile des am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen umgesetzt. Als weitere Maßnahme sollen die Registrierkassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) versehen werden, die es ermöglicht, dass die Daten nach einem einheitlichen Standard digital aus der Kasse ausgelesen und durch die Finanzverwaltung geprüft werden können. Ziel all dieser Maßnahmen ist zu verhindern, dass Einzelhändler, Gastronomen etc. Steuern hinterziehen, indem sie beispielsweise nachträglich Umsätze löschen.