Mehr als 170 wissenschaftliche Zeitschriften sind aus dem Internet verschwunden

Wissenschaftliche Zeitschriften sollen eigentlich fortlaufend widerspiegeln, wie sich der Stand der Erkenntnisse weiterentwickelt. Manche schaffen das über einige Jahrzehnte, wenn nicht mehr als ein Jahrhundert. In unserem schnelllebigen Internet-Zeitalter geht allerdings einiges an wertvollem Wissen oft völlig unbemerkt verloren. Nach einer neuen Analyse sind in den letzten zwei Jahrzehnten 176 Open-Access-Zeitschriften aus dem Internet verschwunden.