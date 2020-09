„Mäßig innovativ, aber extrem kostenintensiv“

Baas stellt nicht in Abrede, dass es wirklich innovative Arzneimittel gibt – nicht zuletzt die beiden bereits genannten gegen Spinale Muskelatrophie (SMA). Und er gesteht den Pharmafirmen auch zu, dass sie Gewinn machen wollten – aber wie hoch darf der sein? Laut Baas machte Biogen mit Spinzara® bereits 4 Milliarden Euro Gewinn, Novartis mit Zolgensma® 2,5 Milliarden.

Auch wenn es seit einigen Jahren die Preisverhandlungen gibt, ist es doch die Industrie, die den Aufschlag macht und einen Vergleichspreis präsentiert, sofern es einen solchen überhaupt gibt – bei Orphan Drugs haben die Unternehmen freie Hand. „Wir lassen uns deren Prämissen aufdrücken“, so Baas. Das Problem ist, dass wir es hier nicht mit einem „normalen Markt“ zu tun haben. Das Arzneimittel, das der Arzt für den Patienten verordnet, muss keiner von beiden zahlen, sondern ein Dritter. Allerdings: Es ist auch nicht „die Krankenkasse“, die zahlt, sondern die Solidargemeinschaft. Daher muss aus Baas‘ Sicht die Diskussion über Arzneimittelpreise auch auf gesellschaftlicher Ebene geführt werden: Was ist die Gesellschaft bereit zu zahlen – beispielsweise für ein Arzneimittel, das dafür sorgt, dass ein an SMA erkranktes Kind laufen lernen wird?