Sachliche Arbeitsgrundlage

Das „Ökonomische Gutachten zum Apothekenmarkt“ besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Der erste Teil ist eine Beschreibung des Apothekensystems und der wirtschaftlichen Situation der Apotheken. Auffällig darin sind ausführliche Analysen zur räumlichen Verteilung der Apotheken. Der zweite Teil sind modelltheoretische Betrachtungen zur Preisbindung. Dabei geht es um den Vergleich zwischen der bestehenden Situation nach dem EuGH-Urteil vom Oktober 2016 und einem auch für ausländische Versender gültigen Rx-Boni-Verbot, wie es im Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) geplant ist. Die Modellierung kommt zu dem Ergebnis, dass das E-Rezept voraussichtlich größere Veränderungen im Apothekenmarkt bewirken wird als mögliche Änderungen bei der Preisregulierung.

Keine juristische Betrachtung

Die Studie ist hingegen kein juristisches Gutachten. Es gibt keine Betrachtungen, wie die Preisbindung europarechtlich zu rechtfertigen ist und wie ein Boni-Verbot durchsetzbar ist. Die deutsche Preisbindung wird nicht infrage gestellt, aber auch nur kurz gerechtfertigt. Es gibt auch keine langfristigen Analysen über Wirkungen verschiedener Maßnahmen auf die Versorgungssicherheit. Erstaunlicherweise gibt es auch kein abschließendes Kapitel mit Handlungsempfehlungen an die Politik.

Flächendeckende Versorgung im Blick

Neben vielen allgemein bekannten Daten liefert das Gutachten eine Schätzung der Betriebsergebnisse von Apotheken in Abhängigkeit von der Umsatzgrößenklasse. Sie macht deutlich, dass kleine Apotheken offenbar weit weniger erwirtschaften als die von der ABDA ausgewiesenen durchschnittlichen Betriebsergebnisse. Außerdem wird die Verteilung der Apotheken in der Fläche sorgfältig untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Erreichbarkeit in Landgemeinden kritisch sein kann, wenn die Patienten über keinen Pkw und keine Mitfahrmöglichkeit verfügen. In Landgemeinden erreichen demnach nur 22 Prozent der Einwohner in maximal 15 Minuten eine Apotheke. Die Auswertung zeigt auch, dass die Versorgung vielerorts entscheidend von nur einer einzigen Apotheke abhängt.