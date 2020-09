Urlaubsplanung – wie glückt sie entspannt?

Klar ist: Die letzte Entscheidung über den Urlaubsplan hat der Chef. Er delegiert die interne Abstimmung an das Team und zeichnet bestenfalls nach der Einigung die Planung nur noch ab.

Das Team ist gut beraten, die Wunschtermine offen und frühzeitig zu eröffnen. So entsteht kein zeitlicher Druck durch „ich muss aber jetzt buchen“. Eine solche Liste offenbart auf einen Blick, zu welchen Zeitpunkten es eng wird.

Den Urlaubsplan aus Sicht des Teams und der Kunden zu sehen, macht deutlich, was möglich ist und was nicht. Sind bei der Planung alle Bereiche kompetent und ausreichend abgedeckt? Der Blick auf das große Ganze lohnt sich: So steht auch in Urlaubszeiten die Kundenversorgung und -zufriedenheit an erster Stelle.