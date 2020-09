Das sind die besten Apothekenkooperationen Deutschlands

Das „Handelsblatt" hat die Ergebnisse seiner jährlichen Verbraucherbefragung veröffentlicht. Wie bereits im Jahr 2019 konnte sich die Marke Linda den ersten Platz im Segment Apothekenkooperationen sichern. Insgesamt 15,7 Prozent der Umfrageteilnehmer, die in den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung Leistungen des jeweiligen Anbieters in Anspruch genommen hatten, bewerteten die Linda-Apotheken als vergleichsweise besten Händler. Gegenüber dem Vorjahreswert sind das knapp zwei Prozentpunkte weniger an Zustimmung (17,5 Prozent).

Online-Erhebung zu rund 570 Händlern aus 59 Branchen

Im Auftrag der Zeitung klopfte das Forschungsinstitut Service-Value mehr als 570 stationäre Händler aus 59 Branchen ab. Rund 170.000 Bewertungen flossen in das Ergebnis der Online-Erhebung ein. Die Verbraucher konnten die Anbieter auf einer Skala von 1 bis 4 benoten, wobei 1 („Der beste Händler") die positivste Beurteilung war. Dabei erreichte Linda einen Mittelwert von 2,76 (2019: 2,74).

„Die Auszeichnung des Handelsblatts zeigt, dass Linda als führende Qualitätsmarke unter den Apotheken-Kooperationen und unseren Mitgliedern als überzeugende lokale Gesundheitsdienstleister wahrgenommen werden“, sagt Vanessa Tscholl, Leitung Marketing und Kommunikation der Linda AG. „Unsere Strategien und Konzepte erfüllen folglich den Bedarf der Endkunden – so hochkarätige Auszeichnungen motivieren uns, diese konsequent weiterzuentwickeln.“