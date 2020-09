OHG-Apotheken – bekommt jeder Gesellschafter die Betriebskostenpauschale?

Am 30. September müssen alle Apotheken an die Telematikinfrastruktur angebunden sein. Unter anderem sind hierfür ein elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) und eine SMC-B-Karte erforderlich. Ein eHBA benötigt grundsätzlich jeder Apotheker, um sich persönlich gegenüber der Telematikinfrastruktur authentifizieren und elektronische Dokumente qualifiziert unterschreiben sowie E-Mails signieren oder ver- und entschlüsseln zu können. Die SMC-B authentisiert die Institution Apotheke an der TI und ermöglicht die Signatur der Apotheke, nicht der Person. Für ihre finanziellen Aufwendungen erhalten die Apotheken laut TI-Erstattungsvereinbarung zwischen DAV und GKV-Spitzenverband eine einmalige Betriebskostenpauschale in Höhe von 449 Euro. Doch was ist, wenn die Apotheke als OHG geführt wird?