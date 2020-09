Behandlung von schwer erkrankten COVID-19 Patienten mit Trimodulin

Biotest hat Trimodulin bereits in einer Phase II-Studie mit 160 künstlich beatmeten Patienten mit schwerer ambulant-erworbener Lungenentzündung (severe Community Acquired Pneumonia = sCAP) untersucht und „vielversprechende Ergebnisse“ in Patienten, die hohe Entzündungswerte hatten, erzielt (CIGMA-Studie). Die Ähnlichkeit der COVID-19-Symptomatik zu den in der CIGMA-Studie behandelten Patienten lege ein erhebliches Potenzial für Trimodulin zur Behandlung einer durch den SARS-CoV-2 Virus ausgelösten Lungenentzündung nahe, so Biotest.