PTA-Auszubildende geht für Apotheken an den Start

2020 muss sie wegen Corona ausfallen, nun soll sie vom 6. bis 10. Januar 2021 in Graz stattfinden: die Europameisterschaft der Berufe. Bei den nächsten EuroSkills in Graz ist Helene von Richthofen aus Osnabrück Teil der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft. Sie tritt in der Präsentationsdisziplin „Pharmacy Technician“ an. Damit sind PTA zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten. „Hier wird die 21-Jährige ihr fachliches Können unter Beweis stellen und an drei spannenden Wettkampftagen gegen andere europäische PTA-Fachkräfte um eine Medaille kämpfen“, erklärt WorldSkills Germany, das eigenen Angaben zufolge nationale und internationale Wettbewerbe nicht-akademischer Berufe fördert und unterstützt und „damit Botschafter für den Standort Deutschland“ ist. Die Wettbewerbe seien, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, Impulsgeber für die Berufsbildung, wirtschaftliche Kontakte und Plattform zur Präsentation neuer Entwicklungen.