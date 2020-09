Neue Corona-Warn-App für Apotheken

Doctor Box wurde als Erfinder der Doctor Box App bekannt, die wie eine digitale Patientenakte funktioniert. Nutzer können mit der Anwendung die eigenen Untersuchungsbefunde, Röntgenbilder und weiteres Material von Ärzten anfordern und selbst verwalten. Nun hat Doctor Box mit Unterstützung von Noventi und dem Wort & Bild Verlag (Apotheken Umschau) ein App-basiertes Corona-Warnsystem entwickelt. Das System „funktioniere für sich alleine“, sei „gleichzeitig aber die optimale Ergänzung zur personenbezogenen Corona-Warn-App der Bundesregierung“.

So funktioniert die Doctor Box App

Während die Warn-App des Bundes Begegnungen zwischen Nutzern über einen Datenaustausch von deren Handys erfasst, funktioniert die Anwendung von Doctor Box etwas anders. So sollen in Geschäften und an öffentlichen Orten Sender platziert werden, deren Signale von einer Kontakttagebuch-App erkannt und aufgezeichnet werden. Damit lässt sich später nachvollziehen, ob sich Nutzer zeitgleich am selben Ort wie ein Infizierter aufgehalten haben. Getestet hatte Doctor Box die Technologie im Frühjahr im mecklenburg-vorpommerschen Badeort Ahrenshoop, wo das Startup 40 Sender in Hotels, Supermärkten und an öffentlichen Plätzen aufgehängt hatte. Die Technik scheint demnach zu funktionieren, Infizierte wurden aber nicht gemeldet.

Apotheken, die an dem neuen Warnsystem teilnehmen wollen, müssen bei sich einen Bluetooth-Sender anbringen, der dem Starterpaket beigelegt ist. Dieser lässt sich per Knopfdruck aktivieren und sendet von da an ein Signal mit seinen Standortdaten aus, weshalb Doctor Box die Sender auch Beacon (Leuchtturm) nennt. Kunden, die auf ihrem Handy ein Kontakttagebuch von Doctor Box installiert haben, empfangen das Signal und haben von da an gespeichert, wann sie sich wie lange in der Apotheke aufgehalten haben – oder an einem anderen Ort mit Sender.