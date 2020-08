Sanacorp kooperiert mit RED

Der Pharmagroßhändler Sanacorp und der Software-Anbieter RED Medical arbeiten künftig zusammen. Dadurch erhalten mea-Apotheken besondere Konditionen, wenn sie sich über RED telematik an die Telematikinfrastruktur anbinden lassen. Das Besondere: Der Konnektor steht nicht in der betreffenden Apotheke, sondern in einem zentralen Rechenzentrum.