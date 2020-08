Becker kandidiert nicht mehr als DAV-Chef

Der amtierende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Apothekerverbands (DAV), Fritz Becker, will nicht erneut für den DAV-Chefposten kandidieren. Damit steht zum Jahreswechsel an der ABDA-Spitze ein weitreichender Personalwechsel an: Zuvor hatten bereits ABDA-Präsident Friedemann Schmidt und BAK-Präsident Andreas Kiefer ihren Rückzug angekündigt.