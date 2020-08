Auszeichnung für hessisches E-Rezept-Projekt

MORE („Mein Online-Rezept“) schafft eine digitale Infrastruktur für die papierlose Übermittlung von Arzneimittelverordnungen von Ärzten über Apotheken bis hin zur Abrechnung mit den Krankenkassen: „Durch unseren intensiven Dialog mit der Politik, der bereits im Februar beim deutsch-estnischen Zukunftsforum zu einem interessierten Austausch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geführt hat, wissen wir, dass das Interesse an unserem Projekt groß ist und dass wir gleichzeitig mit dem Projekt Maßstäbe gesetzt haben“, sagt Frank Dastych, Vorstandsvorsitzender der KV Hessen, stellvertretend für die Projektpartner. Auch Krankenkassen und die Gematik hätten dies bestätigt. Den zusätzlichen Schwung, den man nun durch die Auszeichnung erhalte, wolle man mitnehmen und verstehe dies als Bestätigung, den Prozess im Sinne von Patienten, Ärzten, Apothekern und Krankenkassen weiter zu vereinfachen, so Dastych in einer gemeinsamen Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen, des Hessischen Apothekerverbands, der AOK, DAK, TK und Optica.