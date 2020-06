Bayern: Keine Maske hinter Plexiglas

Zuvor mussten Apothekenmitarbeiter im Freistaat trotz Plexiglasscheiben vor den HV-Tischen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, auch im Backoffice. Drei Apotheker kritisierten diese Regeln im Mai in offenen Briefen an die Bayerische Landesapothekerkammer und Ministerpräsident Markus Söder (CSU). DAZ.online hatte am 13. Mai darüber berichtet. Söder gegenüber hatten die Apotheker betont, dass alle Apotheker in Hygiene geschult und fähig seien, sich selbst zu schützen. Sie baten den Ministerpräsidenten außerdem auch vor dem Hintergrund der aktuell deutlich eingeschränkten Möglichkeiten, Patienten zu ihren Arzneimitteln zu beraten, darum, die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht in den Apotheken zu überdenken.