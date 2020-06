Resolution: VOASG noch dieses Jahr und absolute Rx-Gleichpreisigkeit

In Bayern war sich die Kammerversammlung heute einig: Das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) muss so schnell wie möglich ins parlamentarische Verfahren eingebracht werden. Darüber hinaus muss das VOASG eine absolute Gleichpreisigkeit für Rx-Arzneimittel garantieren – und zwar für alle GKV- und PKV-Patienten sowie die Selbstzahler. Geht das nur mit einem Rx-Versandverbot? In der Diskussion eröffnete Kammerjustiziar Klaus Laskowski auch weitere mögliche Perspektiven.