Kinder seltener mit SARS-CoV-2 infiziert?

Von den 19 seropositiven Kindern hatten 13 ein seropositives Elternteil. Dagegen hatten 32 seropositive Elternteile ein seronegatives Kind. In der Subgruppe der jüngeren Kinder lebten nur 15 seropositive Elternteile mit einem nicht infizierten Kind zusammen, drei seropositive Kinder dagegen mit einem seronegativen Elternteil. Bei den älteren Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren gab es 17 seropositive Eltern mit einem seronegativen Kind und drei seropositive Kinder mit seronegativen Elternteilen. Diskutiert wurden diese Zusammenhänge in der Vorabversion noch nicht, da noch einige wenige Datensätze in der Auswertung fehlen. Ob die Frage, wer wen angesteckt hat, überhaupt beantwortet werden kann, wird sich in der finalen Version der Studie zeigen.