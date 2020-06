Klarstellung zum apothekenrechtlichen Abspracheverbot

Ebenfalls Eingang in den PDSG-Entwurf gefunden haben die Regelungen zur freien Apothekenwahl, die einst im Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz geplant waren – doch dieses steckengebliebene Gesetzesvorhaben wird auch in der kommenden Woche noch nicht das Parlament erreichen. Es geht um das im Sozialgesetzbuch V verankerte und an Krankenkassen und Vertragsärzte adressierte Beeinflussungs- und Zuweisungsverbot und das im Apothekengesetz geregelte Zuweisungs- und Makelverbot. Ausdrücklich dürfen nach letzterer Regelung auch an der Patientenversorgung nicht beteiligte Dritte nicht an der Verteilung von Rezepten im eigenen kommerziellen Interesse partizipieren. Beide Regelungen haben speziell auch das kommende E-Rezept im Blick.

Nun liegt ein neuer Änderungsantrag vor, der § 11 Apothekengesetz (ApoG) betrifft. Die ABDA hatte sich in ihrer Stellungnahme zum PDSG-Entwurf gewünscht, dass in die Norm ein Werbeverbot aufgenommen wird: Schon das Werben für die genannten nicht erlaubten Rechtsgeschäfte sollte unterbunden werden sollen. Diese Idee haben die Parlamentarier allerdings nicht aufgegriffen. Nachgebessert werden soll vielmehr an anderer Stelle.

Laut Änderungsantrag soll § 11 Abs. 1 ApoG künftig folgendermaßen lauten: