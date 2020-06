Aufgepasst bei Benzodiazepinen vor einer Schwangerschaft

Eine Eileiterschwangerschaft tritt in den USA bei 1 bis 2 Prozent der ungefähr 6,3 Millionen anerkannten Schwangerschaften pro Jahr auf. Diese sind für 6 bis 13 Prozent aller schwangerschaftsbedingten Todesfälle verantwortlich. Sie können auch zu schwerwiegenden Komplikationen und Unfruchtbarkeit führen. Der Benzodiazepinkonsum hat in den USA in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen. Häufige Indikationen sind Angststörungen, Schlaflosigkeit, akuter Alkoholentzug und Krampfanfälle. Basierend auf nationalen Daten hatten in den USA 2008 etwa 3,6 Prozent der Frauen zwischen 18 und 35 Jahren innerhalb eines Jahres ein Rezept für ein Benzodiazepin.