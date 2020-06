„Wir hören viel Unmut über Tönnies in der Offizin“

„Muss ich die Masken jetzt selbst bezahlen oder können wir das direkt Tönnies in Rechnung stellen?“ – solche bissigen Kommentare hört Apotheker Friedhelm Linnemann in diesen Tagen öfter. In seiner Pius- und in der Sonnen-Apotheke, die er in der 47.000-Einwohner-Stadt Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh betreibt, sei zu spüren, wie die Menschen über den aktuellen Corona-Hotspot im Fleischwerk der Tönnies Holding denken.