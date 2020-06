Säuglinge mit besonders hoher Viruslast an SARS-CoV-2

Ein Bericht des Ann & Robert H. Lurie Kinderkrankenhauses von Chicago, der im Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde, zeigt, dass Säuglinge unter 90 Tagen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, in der Regel gesund sind und dass ihre Atemwege durch die Infektion nur gering oder gar nicht betroffen sind. Trotzdem sind Kontakte mit ihnen wahrscheinlich mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden. Herausgefunden haben die Forscher aus Chicago dies durch eine Analyse entsprechender Fälle, die sie aus einer klinischen Labor-Testdatenbank für SARS-CoV-2 herausgefiltert haben. In der Hochphase der COVID-19-Epidemie in Chicago waren in der Region zwischen dem 11. April 2020 und dem 12. Mai 2020 insgesamt 171 Babys im Alter von bis zu drei Monaten getestet worden, meist, weil sie Fieber hatten, sonst aber keine Symptome.