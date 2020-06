Marburger Hochschulmedizin macht gute Erfahrungen mit Ruxolitinib

Ein Team der Marburger Hochschulmedizin hat das Krebsmedikament Ruxolitinib erstmals erfolgreich zur Heilung einer Patientin eingesetzt, die nach Infektion mit SARS-CoV-2 an akutem Lungenversagen (ARDS) litt. In der Fachzeitschrift „Leukemia“ berichten der Onkologe Andreas Neubauer und seine Kollegen über ihren Behandlungserfolg. Die Patientin, eine 65-jährige Frau ohne Vorerkrankungen, war wegen fortschreitender Atemnot und Fieber eingeliefert worden. Ihre Atemnot verschlimmerte sich rapide, so dass sie schon kurz darauf intubiert werden musste, um künstlich beatmet zu werden. Ein molekulargenetischer Standardtest bestätigte eine Infektion mit SARS-CoV-2. Aufgrund weiterer Organschädigungen schätzten die behandelnden Ärzte die Gesamtprognose der Patientin als sehr schlecht ein.