Remdesivir zur Inhalation?

Bisherigen Studien zufolge könnte Remdesivir die Krankheitsdauer bei schwer an COVID-19 Erkrankten verringern, vielleicht sogar die Sterblichkeit senken. Auch gibt es Daten, die darauf deuten, dass ein möglichst früher Therapiebeginn (maximal zehn Tage nach Symptombeginn) mit dem RNA-Polymerase-Inhibitor vorteilhaft sein könnte. Remdesivir wird an fünf oder zehn Tagen (bei invasiver Beatmung) als intravenöse Infusion im Krankenhaus verabreicht – eine inhalative Formulierung mittels Zerstäuber könnte die Verabreichung erleichtern und die Remdesivirgabe auch außerhalb des Krankenhauses und in früheren Krankheitsstadien ermöglichen. „Das könnte sich erheblich auf die Eindämmung der Pandemie auswirken“, erklärt Gilead CEO Daniel O`Day in einem offenen Brief am 22. Juni 2020.