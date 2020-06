WHO stoppt den Hydroxychloroquin-Arm der COVID-19-Studie

„Internationale Forscher wollen Tests mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin bei COVID-19-Erkrankten einstellen“, das meldete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bereits am vergangenen Donnerstag. Das Mittel habe die Sterblichkeit von schwer erkrankten Patienten nicht reduziert, begründete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) demnach den Schritt am Mittwoch unter Berufung auf Testergebnisse. Am vergangenen Freitag äußerte sich auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) dazu. Seitdem ist klar, dass die WHO den Hydroxychloroquin-Arm der Solidarity-Studie nicht mehr fortführt.

Die Entscheidung beruhe auf Daten aus der Solidarity-Studie, der britischen Recovery-Studie und eines Cochrane-Review zu Hydroxychloroquin. Diese sollen zeigen, dass Hydroxychloroquin im Vergleich zur Standardbehandlung die Mortalität von hospitalisierten COVID-19-Patienten nicht senkt.