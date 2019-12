Pro AvO erweitert Geschäftsleitung

Pro AvO wächst, zumindest was die personelle Ausstattung angeht. Seit Dezember ist Jürgen Klapper (46) neuer Chief Sales Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Pro AvO. Der Betriebswirt und Groß- und Außenhandelskaufmann könne auf langjährige Erfahrung im Apotheken- und Großhandelsmarkt zurückgreifen, heißt es in einer am Freitag versandten Mitteilung. „Wir freuen uns, dass wir Jürgen Klapper für unsere Digitalinitiative Pro AvO gewinnen konnten. Neben seiner elfjährigen Führungserfahrung im Apothekenmarkt wird er als Vertriebs-Profi Pro AvO vor allem im Bereich digitaler Geschäftsmodelle für Vor-Ort-Apotheken weiterentwickeln“, so Peter Menk, Geschäftsführer von Pro AvO.

„Ich freue mich, mit Pro AvO die Apotheke vor Ort erfolgreich beim digitalen Wandel zu unterstützen. Durch die Abbildung der nahezu gesamten Wertschöpfungskette durch die Pro AvO-Gesellschafter und deren durchweg offenen und partnerschaftlichen Charakter werden wir es der Apotheke möglich machen, mit dem Start des E-Rezepts zukunfts- und wettbewerbsfähige digitale Lösungen für ihre Kunden anzubieten", so der neue Vertriebsleiter Jürgen Klapper.