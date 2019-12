Woher kommt das NDMA in Metformin?

„Das Auffinden von NDMA in Metformin-Produkten ist somit keine Überraschung, auch wenn es bisher nur kleine Mengen sind, sondern die Abwesenheit von Nitrosamin in Metformin-Präparaten wäre die weitaus größere Überraschung,“ so das Fazit der Wissenschaftler. Das lässt wenig Gutes hoffen. Ihren Analysen zufolge, könnte das Spektrum, woher N-Nitrosodimethylamin in Metformin stammen kann, weitreichend sein. In Frage kommt eine mögliche Kontamination allein durch die Wirkstoffsynthese, aber auch die molekulare Struktur von Metformin schließt nach Ansicht der Wissenschaftler eine Nitrosaminbildung nicht aus.