Kry: Telemedizin mit Rezepten per Fax

Die Telemedizin entwickelt sich derzeit rasant in Deutschland. Nachdem der Deutsche Ärztetag die Musterberufsordnung der Ärzte dahingehend änderte, dass Mediziner auch per Video oder Telefon beraten dürfen, sprießen fast wöchentlich neue Angebote aus dem Boden. Inzwischen ist auch das sogenannte Fernverordnungsverbot aufgehoben. Apotheker dürfen also wieder Rezepte beliefern, die aus nicht-direkten Arzt-Patienten-Kontakten resultieren.

Somit steht Geschäftsmodellen wie dem des Telemedizin-Anbieters Kry nichts mehr im Wege: Im Interview mit DAZ.online hatte Kry-Deutschlandchefin Dr. Cristina Koehn das Modell beschrieben. Demnach beraten Ärzte mit einer Approbation aus Deutschland ihre Patienten per Video über eine App. Sollte es nötig sein, stellt der Mediziner ein Privatrezept aus. Koehn stellte klar, dass der Patient frei entscheiden könne, ob er sein Rezept zu einer Vor-Ort-Apotheke oder zum Kooperationspartner DocMorris schicken will. Nur eine Frage ließe Koehn offen: Wie kommt das Rezept in dem Digital-Projekt in die Apotheke?