KKH schreibt 1700 Apotheken und 1800 Ärzte an

Bereits am Montag berichtete DAZ.online über das Schreiben der KKH an die Apotheken. Darin heißt es, die im wirtschaftlichen Interesse gebotene Substitution setze voraus, dass der Arzt nicht „Aut-idem“ ankreuze und die Apotheke nicht das Sonderkennzeichen für „pharmazeutische Bedenken“ nutze. Daher werde die Krankenkasse in den nächsten Wochen Ärzte in der Umgebung der angeschriebenen Apotheke ansprechen, „deren Aut-idem-Quote in den letzten 12 Monaten deutlich über der arztspezifischen Vergleichsgruppe lag“.