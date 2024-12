„Meine Nase ist so verstopft“ – diesen Satz hört man in der Erkältungssaison sehr häufig in der Apotheke. Das Symptom wird von Patienten als eines der lästigsten bei Erkältungen eingestuft.1 Kein Wunder also, dass sich in einer Umfrage 84 % der Befragten eine schnelle Befreiung ihrer verstopften Nase gewünscht haben.2 Sie wissen jedoch oft nicht, dass das Anschwellen der Nasenschleimhaut durch deren Entzündung verursacht wird. Was kann man Betroffenen empfehlen, damit sie rasch wieder durchatmen können?

Das zu den α-Sympathomimetika gehörende Oxymetazolin wirkt abschwellend und beginnt in nur 25 Sekunden die Nase zu befreien.3 Eine einzige Dosis bietet bis zu zwölf Stunden Linderung. Außerdem wirkt Oxymetazolin antiviral* & entzündungshemmend und bekämpft so nicht nur das Symptom, die verstopfte Nase, sondern auch die Schnupfenursache. Die Dauer einer Rhinitis lässt sich um bis zu zwei Tage verkürzen.3 Wirksamkeit und Verträglichkeit wurden in mehreren präklinischen und klinischen Studien geprüft. Studienärzte bewerteten die Verträglichkeit bei 98 % der Patienten als sehr gut oder gut.3