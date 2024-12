Mit Perkolation kommt die Pflanzenkraft in den Hustensaft

Viele Pflanzen bergen wertvolle Inhaltsstoffe mit heilender Wirkung, doch im Kraut, in den Blüten oder Wurzeln sind diese oft schwer und nicht in verlässlicher Dosierung verfügbar. Um sie in standardisierte Arzneimittel zu überführen, wird deshalb meist die Extraktion eingesetzt. Tatsächlich handelt es sich bei ca. 70 Prozent der marktgängigen Phytotherapeutika in Europa um pflanzliche Extrakte1 – auch bei Aspecton Hustentropfen und Hustensaft.