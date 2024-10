Engelhard zeichnet „Beste Apotheke des Jahres 2024“ aus

Aus einer Apotheke heraus entstanden, weiß Engelhard wie wichtig die stationären Apotheken in Deutschland sind. Das geht auch weit über die Abgabe von Medikamenten heraus: Persönliche Beratung, die Unterstützung der Kundinnen und Kunden beim Medikamentenmanagement sowie die Versorgung im Notfall sind nur wenige der Aufgaben, die eine Apotheke übernimmt. Umso wichtiger ist es, dieses Engagement zu würdigen und wertzuschätzen.

„Engelhard ist stolz darauf, Sponsor der Kategorie “Beste Apotheke“ sein zu dürfen. Durch Ihren täglichen Einsatz, auch oft in der Nacht und an den Wochenenden, zeigen Sie jeden Tag, was auch wir im Unternehmen leben: Gesundheit bedeutet die Welt für uns“, so Geschäftsführer Richard Engelhard. Für den Arzneimittelhersteller ist die enge Partnerschaft mit den Apotheken fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie – das möchte Engelhard mit der Verleihung des Awards nochmal mehr beweisen.