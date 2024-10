BVDAK: Bonfert übergibt an Höllriegl

Der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) erlebt einen personellen Wechsel: Hans-Christoph Bonfert übergibt nach über 15jährigem Engagement den Vorsitz des BVDAK-Kooperationen-Beirats an Nachfolgerin Dr. Verena Höllriegl. Das gab der BVDAK am Donnerstag am Rande der Expopharm in München bekannt.