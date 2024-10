Hautbarriere-Lücken schließen & Lipidschicht regenerieren

Trockene Haut und Neurodermitis belasten Millionen Menschen in Deutschland. Spannungsgefühl, Schuppen, Risse und Rötungen sind typische Symptome, die den Alltag der Betroffenen beeinträchtigen. Besonders Menschen mit Neurodermitis leiden unter zusätzlichem Juckreiz und sichtbaren Hautveränderungen, die ihre Lebensqualität erheblich einschränken.



Beide Hautzustände resultieren aus einem Mangel an Lipiden in der Hautbarriere, wodurch Feuchtigkeit verloren geht und Krankheitserreger durch die reduzierte Schutzfunktion leichter eindringen können. Für Apothekenkunden, die unter den Symptomen trockener Haut oder unter Neurodermitis leiden, ist eine medizinische Hautpflege, die darauf ausgelegt ist, Lücken in der Hautbarriere zu schließen, eine gute Empfehlung.