Mit Mehrfachwirkung bei Halsschmerzen

Herbst und Winter bringen nicht nur kalte Temperaturen, sondern auch Infektionswellen mit sich, die immer mehr Menschen mit Erkältungssymptomen in die Apotheke treiben. Aktuellen Prognosen zufolge wird sich die Anzahl an Atemwegserkrankungen in Europa in dieser Saison sogar noch erhöhen.1 Symptome wie Halsschmerzen oder auch Schluckbeschwerden zählen zu den häufigsten Beschwerden, die als sehr lästig empfunden werden.

Ursache für die Symptome ist die durch Erreger ausgelöste inflammatorische Kaskade, welche mit Schmerzen, Schwellung, Rötung sowie Wärmegefühl und Schluckbeschwerden alle Anzeichen einer Entzündung hervorruft. Das im Dobendan Direkt Portfolio enthaltene Flurbiprofen setzt hier mit seiner lokalen Mehrfachwirkung an: Durch die Hemmung der Cyclooxygenase wird eine weitere Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, wie den Prostaglandinen, unterdrückt und somit die Entzündung direkt am Schmerzort behandelt. Der Halsschmerz wird direkt gelindert und die Rachenschleimhaut beruhigt. Dobendan Direkt Lutschtabletten bilden bereits innerhalb von zwei Minuten einen lindernden Schutzfilm, der sich auch auf Schluckbeschwerden positiv auswirkt. Auch in der aktuellen DEGAM-Leitlinie2 wird Flurbiprofen zur symptomatischen Behandlung von Halsschmerzen empfohlen.

Im Sprayformat wirkt Dobendan Direkt bereits nach 5 Minuten und bringt eine lange Schmerzlinderung von 6 Stunden, was der längsten publizierten Wirkdauer von lokal wirksamen OTC-Arzneimitteln bei Halsschmerzen entspricht. Damit eignet sich das Dobendan Direkt Spray auch für die nächtliche Einnahme. Nachts ist eine effektive Schmerzlinderung besonders wichtig, denn im Gegensatz zu tagsüber fehlen Möglichkeiten, sich von den Beschwerden abzulenken oder diese beispielsweise durch das vermehrte Trinken von Wasser zu lindern.3 Nächtliche Schmerzen können die Schlafqualität und somit die Genesung beeinträchtigen. Dobendan Direkt Spray kann direkt vor dem Schlafengehen oder auch bei nächtlichem Aufwachen angewendet werden und ist zudem frei von Alkohol und Zucker. Der feine Sprühnebel verteilt die gesamte Wirkstoffdosis in Sekundenschnelle gezielt auf der Rachenschleimhaut. Dies ist Voraussetzung für eine optimale Benetzung und Wirkstoffresorption und damit für eine schnelle und langanhaltende Schmerzlinderung.4