Familienfreuden im Falkensteiner Hotel Montafon

Die Vorarlberger Alpen sind nicht nur ein Ort purer Naturschönheit, sondern auch ein Abenteuerspielplatz für Groß und Klein. Im Waldrutschenpark am Erlebnisberg Golm können Kinder ihre Abenteuerlust ausleben, während Golmi's Forschungspfad die Neugierde der kleinen Entdecker_innen weckt. Für diejenigen, die den Nervenkitzel suchen, geht es im Waldseilpark hoch hinauf in luftige Höhen, wo aufregende Herausforderungen in den Baumwipfeln warten. Zurück im Hotel erwartet die kleinen Gäste ein unterhaltsames Aktiv-Programm im Falky Land. Gemeinsam forschen im Science Lab, den Kochlöffel schwingen bei spaßigen Koch-Workshops oder beim Family Ecotainment über den respektvollen Umgang mit unserer Natur lernen – das klingt nach einem Urlaub, der in Erinnerung bleibt!

Im Herbst nächtigen Sie mit der „5=4 Baby- und Kleinkinder Auszeit“ 5 Nächte zum Preis von 4!