Das Falkensteiner Hotel Montafon, ein Mitglied der Leading Hotels of the World, ist das perfekte Ziel für einen Urlaub voller Outdoor-Action, Wander-Abenteuer und Kinderspaß in den Bergen und in der wunderschönen Natur. Im malerischen Montafon in Österreich gelegen, treffen zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie auf ein Tourismus-Konzept der besonderen Art.