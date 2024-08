Die in Aspirin® Plus C enthaltene Acetylsalicylsäure (ASS) wirkt schmerz- und entzündungshemmend sowie fiebersenkend.1 ASS ist ein Analgetikum aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR). Seine Wirkung entfaltet es, indem es das Enzym Cyclooxygenase hemmt und so die Bildung entzündungsfördernder Prostaglandine verhindert.2,3,4 Neben dem Wirkstoff ASS enthält Aspirin® Plus C zusätzlich wasserlösliche Ascorbinsäure (Vitamin C). Sie ist Bestandteil des Schutzsystems des Organismus gegen Sauerstoffradikale und anderer Oxidationsmittel endogenen oder exogenen Ursprungs, die eine besondere Rolle im Entzündungsprozess und in der Leukozytenfunktion spielen.1