Dank der elektronischen Verarbeitung von Verordnungen gewinnt die Direktabrechnung zunehmend an Attraktivität in der Apothekerschaft als moderner Weg der Rezeptabrechnung. Technische Lösungen ermöglichen bereits heute, dass E-Rezepte vor oder während der Abgabe des Arzneimittels in der Apotheke geprüft und anschließend direkt auf elektronischem Weg zur Abrechnung an die Krankenkassen übertragen werden.